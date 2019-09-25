Haberler » Güncel » Haber

Filipinler'de çocuk felci uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filipinler'de 5 yaş ve altındaki her 3 çocuktan birinin çocuk felci (polio) ve diğer virüs hastalıklarına yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulundu.

25.09.2019 23:02Filipinler'de çocuk felci uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filipinler'de 5 yaş ve altındaki her 3 çocuktan birinin çocuk felci (polio) ve diğer virüs hastalıklarına yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulundu.
CNN Philippines'in haberine göre, DSÖ'nün Filipinler temsilcisi Dr. Rabindra Abeyasinghe, basına yaptığı açıklamada, düşük aşılanma oranları nedeniyle ülkenin her zaman aşıyla önlenebilir hastalık riski altında olduğunu belirtti.
Filipinler'de çocuk felcine yönelik mevcut aşılama oranının yüzde 66 olduğunu ifade eden Abeyasinghe, tüm çocukları korumak için bu oranı yükseltmek gerektiğini vurguladı.
Ülkede 5 yaşın altında yaklaşık 11 milyon çocuk olduğunu aktaran Abeyasinghe, toplum düzeyinde bağışıklığının kazanılmasının, savunmasız çocukların virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunabileceği anlamına geldiğini dile getirdi.
Filipinler'de "çocuk felci salgını" ilan edilmişti
Filipinler Sağlık Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, 19 yıl aradan sonra ülkede çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığı doğrulanmıştı.

Sağlık Bakanı Francisco Duque, Lanao del Sur bölgesinde 3 yaşındaki çocukta Tip 2 polio virüsüne rastlanması üzerine yetkililerin ülkede "çocuk felci salgını" ilan ettiğini belirtmişti.

Duque, çocuk felcinin bulunmadığı bir ülkede, doğrulanmış tek vakanın otomatik olarak salgın durumu ilan etmeyi gerektirdiğini ifade etmişti.
Hastalık 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor

Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Uzmanlar, virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Filipinler, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12 Arnavutluk'ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni
23:12 Hollanda'da ırkçılığı "ortaya çıkaran" emniyet müdürü açığa alındı
23:11 Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
23:11 Erdoğan, ırak cumhurbaşkanı berhem salih ile görüştü
23:09 British tourists leave Turkey amid Thomas Cook collapse
23:05 Arnavutluk'ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni
23:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü