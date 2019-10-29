Haberler » Güncel » Filipinler'de depremler devam ediyor

Filipinler'de depremler devam ediyor

Filipinler'de depremler devam ediyorFilipinler (DHA)- Filipinler'de sabah saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra ülkede 5,8 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

29.10.2019 12:52
Filipinler'de depremler devam ediyor
Filipinler (DHA)- Filipinler'de sabah saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra ülkede 5,8 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre, Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede 2 ile 5 büyüklüğünde depremler olmaya devam ediyor.
Ayrıca, aynı bölgede bulunan Papua Yeni Gine'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Filipinler'de depremler devam ediyor

Filipinler, Deprem, Sabah, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:18 Osmaniye su altından mehmetçiğe selam
17:18 Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdi
17:18 Esenyurt'ta otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada
17:18 Karaman'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı
17:18 İzmir cumhuriyet'e borcunu eğitime destekle ile ödüyor
17:18 Kocaeli şehit piyade teğmen kamuran ablak son yolculuğuna uğurlandı
17:18 Şanlıurfa teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı
29.10.2019 17:19:30