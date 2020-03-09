Filipinler'de koronavirüs tedbirleri - SAN
Dezenfeksiyon çalışmaları Dersliklerin dezenfekte edilmesi Okul bahçelerinin dezenfekte edilmesi SAN JUAN - Flipinler'in San Juan kentinde hükümet yetkilileri, artan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle hem özel okullarda hem de devlet okullarında derslerin askıya alınmasını...
09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:16
Dezenfeksiyon çalışmalarıDersliklerin dezenfekte edilmesiOkul bahçelerinin dezenfekte edilmesi SAN JUAN - Flipinler'in San Juan kentinde hükümet yetkilileri, artan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle hem özel okullarda hem de devlet okullarında derslerin askıya alınmasını ve şehirdeki tüm devlet okullarında eşzamanlı dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, halk sağlığı acil durumu ilan ederek bu kapsamda yerel fonların kullanımının genişletilmesine izin verdi. Öğretmenler sınıflardaki dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Filipinler'de koronavirüs tedbirleri - SAN
Etiketler : Filipinler, San Juan, Hükümet, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı