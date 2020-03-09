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Filipinler'de koronavirüs tedbirleri - SAN

Dezenfeksiyon çalışmaları Dersliklerin dezenfekte edilmesi Okul bahçelerinin dezenfekte edilmesi SAN JUAN - Flipinler'in San Juan kentinde hükümet yetkilileri, artan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle hem özel okullarda hem de devlet okullarında derslerin askıya alınmasını...

09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:16
Dezenfeksiyon çalışmaları
Dersliklerin dezenfekte edilmesi
Okul bahçelerinin dezenfekte edilmesi SAN JUAN - Flipinler'in San Juan kentinde hükümet yetkilileri, artan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle hem özel okullarda hem de devlet okullarında derslerin askıya alınmasını ve şehirdeki tüm devlet okullarında eşzamanlı dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, halk sağlığı acil durumu ilan ederek bu kapsamda yerel fonların kullanımının genişletilmesine izin verdi. Öğretmenler sınıflardaki dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Filipinler'de koronavirüs tedbirleri - SAN

Kaynak: AA

Etiketler : Filipinler, San Juan, Hükümet, Güncel
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