Filipinler'de Kovid-19 nedeniyle Devlet Başkanı Duterte'ye dokunulmasına izin yok
Filipinler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye dokunmak yasaklandı.
09.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:44
Filipinler 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye dokunmak yasaklandı.
Filipinler Devlet Başkanlığı Güvenlik Grubu (PSG) Komutanı Albay Jesus Durante, yerel basına dün konuyla ilgili olağanüstü toplantı yaptıklarını açıkladı.
Durante, toplantıda 74 yaşındaki Duterte ve ailesinin yeni tip koronavirüsten korunması için önleyici tedbirleri sıkı şekilde uygulama kararı aldıklarını belirterek, özellikle Devlet Başkanı'na "dokunulmaması" politikası izleyeceklerini söyledi.
Bu politikanın, PSG personelinin yanı sıra siyasetçiler ve yüksek mevki sahibi kişiler için de geçerli olacağını belirten Durante, toplantılar ve etkinliklerde Devlet Başkanı Duterte'nin yanına yaklaşması beklenen kişilerin "kapsamlı tarama ve testten geçirileceğini" vurguladı.
Filipinler'de bugüne kadar 10 kişide yeni tip koronavirüse rastlandı, bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 19'a yükseldi
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının bir günde 6'dan 19'a yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, yapılan test sonuçlarında 13 kişide daha Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurdu.
Görülen yeni vakalarda 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu belirten Yurianto, söz konusu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi vermedi.
Filipinler Devlet Başkanlığı Güvenlik Grubu (PSG) Komutanı Albay Jesus Durante, yerel basına dün konuyla ilgili olağanüstü toplantı yaptıklarını açıkladı.
Durante, toplantıda 74 yaşındaki Duterte ve ailesinin yeni tip koronavirüsten korunması için önleyici tedbirleri sıkı şekilde uygulama kararı aldıklarını belirterek, özellikle Devlet Başkanı'na "dokunulmaması" politikası izleyeceklerini söyledi.
Bu politikanın, PSG personelinin yanı sıra siyasetçiler ve yüksek mevki sahibi kişiler için de geçerli olacağını belirten Durante, toplantılar ve etkinliklerde Devlet Başkanı Duterte'nin yanına yaklaşması beklenen kişilerin "kapsamlı tarama ve testten geçirileceğini" vurguladı.
Filipinler'de bugüne kadar 10 kişide yeni tip koronavirüse rastlandı, bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 19'a yükseldi
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının bir günde 6'dan 19'a yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, yapılan test sonuçlarında 13 kişide daha Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurdu.
Görülen yeni vakalarda 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu belirten Yurianto, söz konusu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi vermedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel
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