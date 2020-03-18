Filipinler'de Kovid-19 nedeniyle turistlere tanınan 72 saatlik süre kaldırıldı
Filipinler hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce yabancı turistin ülkenin kuzeyinden ayrılması için tanıdığı 72 saatlik süreyi kaldırdı.
18.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:02
Filipinler hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce yabancı turistin ülkenin kuzeyinden ayrılması için tanıdığı 72 saatlik süreyi kaldırdı.
Filipinler'de sağlık kriziyle mücadele eden örgüt, yabancı turistlere karantina uygulanan Luzon'dan ayrılmaları için tanınan 72 saatlik sürenin kaldırıldığını ve bu kişilerin bir ay sürecek karantina sırasında istedikleri zaman bölgeden ayrılabileceklerini duyurdu.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde ülkenin başkenti Manila'ya ev sahipliği yapan, 57 milyon civarında kişinin yaşadığı Luzon Adası'nda 17 Mart'tan itibaren bir ay süresince "yaygın karantina" kuralları uygulanması kararı alınmıştı.
Pakistan , uluslararası yolculara zorunlu Kovid-19 testi getiriyor
Bu arada Pakistan, ülkeye seyahat edeceklere yeni tip koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getiriyor.
Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, 21 Mart'tan itibaren ülkedeki havalimanlarına gelecek tüm uluslararası yolcuların, binişten 24 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testinin sonuçlarının bir kopyasını yetkililere teslim etmelerinin isteneceğini açıkladı.
Test sonuçları bulunmayan yolcuların uçağa binmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
Filipinler'de sağlık kriziyle mücadele eden örgüt, yabancı turistlere karantina uygulanan Luzon'dan ayrılmaları için tanınan 72 saatlik sürenin kaldırıldığını ve bu kişilerin bir ay sürecek karantina sırasında istedikleri zaman bölgeden ayrılabileceklerini duyurdu.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde ülkenin başkenti Manila'ya ev sahipliği yapan, 57 milyon civarında kişinin yaşadığı Luzon Adası'nda 17 Mart'tan itibaren bir ay süresince "yaygın karantina" kuralları uygulanması kararı alınmıştı.
Pakistan , uluslararası yolculara zorunlu Kovid-19 testi getiriyor
Bu arada Pakistan, ülkeye seyahat edeceklere yeni tip koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getiriyor.
Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, 21 Mart'tan itibaren ülkedeki havalimanlarına gelecek tüm uluslararası yolcuların, binişten 24 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testinin sonuçlarının bir kopyasını yetkililere teslim etmelerinin isteneceğini açıkladı.
Test sonuçları bulunmayan yolcuların uçağa binmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Filipinler, Pakistan, Güncel
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