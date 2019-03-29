Filipinler'de Muhalif Gazeteciye Tutuklama

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Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte liderliğindeki hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan gazeteci Maria Ressa, bir yatırım yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.ABD seyahati sonrası başkent Manila'da havalimanına indikten sonra, hakkında yatırım yasası ihlali suçlamasıyla açılan bir dava kapsamında tutuklanan Maria Ressa, daha sonra mahkeme tarafından yaklaşık bin 700 dolar (90 bin peso) kefaletle serbest bırakıldı.BBC'nin haberine göre, Ressa, basına yaptığı açıklamada, "Açıkça görülüyor ki haklarım bir kez daha suistimal ediliyor. Bir suçlu gibi muamele görüyorum halbuki tek suçum, bağımsız bir gazeteci olmak." dedi.Adalet Bakanlığından kasım ayında yapılan açıklamada, internet sitesinin bağlı olduğu şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa hakkında vergi kaçırmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.Hakkında açılan davalardan bir diğeri için tutuklama emri çıkarılan Ressa, aralık ayının başında başkent Manila'da yetkililere teslim olmuştu.Suçlamaları reddeden ve masum olduğunu savunan gazeteci, mahkeme tarafından yaklaşık bin 150 dolar (60 bin peso) kefaletle serbest bırakılmıştı.Maria Ressa, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, vergilerin haber servisi tarafından düzgün şekilde ödendiğini ve 5 ayrı vergi kaçakçılığı suçlamasının siyasi olduğunu söylemişti.Devlet Başkanı Duterte, daha önce hükümete bağlı mali denetleme kurulunun, Rappler'in yabancı bir yatırım kuruluşundan para alarak anayasanın medya kuruluşlarının yabancı yatırımını yasaklayan maddesini ihlal ettiğine dair raporunun ardından Rappler adına çalışan devlet başkanlığı muhabirinin akreditasyonuna son vermişti.Rappler yabancı yatırım kuruluşundan para aldığı iddialarını yalanlamıştı.Duterte, ülkedeki bağımsız haber kuruluşlarını, başta yargısız infaz ve insan hakları ihlalleri iddialarıyla gündeme gelen uyuşturucuyla mücadele operasyonları hakkındaki yayınları nedeniyle "taraflı olmakla" suçluyor.