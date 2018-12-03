Filipinler'de Muhalif Haber Sitesine Vergi Soruşturması

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:42



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:42

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte liderliğindeki hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa, hakkında vergi kaçırmak suçlamasıyla açılan bir dava kapsamında çıkarılan tutuklama emri üzerine teslim olmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.Hakkında açılan 5 davadan biri için tutuklama emri çıkarılan Ressa, başkent Manila'da yetkililere teslim oldu.Suçlamaları reddeden ve masum olduğunu savunan gazeteci, mahkeme tarafından yaklaşık bin 150 dolar (60 bin peso) kefaletle serbest bırakıldı.Maria Ressa, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, vergilerin haber servisi tarafından düzgün şekilde ödendiğini ve 5 ayrı vergi kaçakçılığı suçlamasının siyasi olduğunu söyledi.Ressa, "Ben bir suçlu değilim ama bir suçlu gibi parmak izim alındı. Bence hükümetin amacı takımımıza odak kaybettirmek ve moralimizi bozmak ama sonuçta gazetecilik misyonu, özellikle Rappler'inki hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Doğru bir şey yaptığımızı biliyoruz, şu anda yaptığımız şeyin kritik derecede önemli olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.Adalet Bakanlığından geçen ay yapılan açıklamada, internet sitesinin bağlı olduğu şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa hakkında vergi kaçırmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.Rappler, konu hakkında yayımladığı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddederek olayın "hükümetin medyaya yönelik korku ve yıldırma politikasının açık bir örneği" olduğunu savunmuştu.Devlet Başkanı Duterte, daha önce hükümete bağlı mali denetleme kurulunun Rappler'in yabancı bir yatırım kuruluşundan para alarak anayasanın medya kuruluşlarının yabancı yatırımı yasaklayan maddesini ihlal ettiğine dair raporunun ardından Rappler adına çalışan devlet başkanlığı muhabirinin akreditasyonuna son vermişti.Rappler yabancı yatırım kuruluşundan para aldığı iddialarını yalanlamıştı.Duterte, ülkedeki bağımsız haber kuruluşlarını, başta yargısız infaz ve insan hakları ihlalleri iddialarıyla gündeme gelen uyuşturucuyla mücadele operasyonları hakkındaki yayınları nedeniyle "taraflı olmakla" suçluyor.