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Filipinler'de pansiyonda çıkan yangında 6 kişi öldü

Filipinler'in Bacolod şehrinde bir pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

26.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:50Filipinler'de pansiyonda çıkan yangında 6 kişi öldü
'in Bacolod şehrinde bir pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
CNN Philippines'in haberine göre, Bacolod Şefi Publio Plotena, Locsin-Gonzaga caddesindeki "Java Pension House" isimli, 5 katlı pansiyonda sabah yangın çıktığını belirtti. Plotena, pansiyondaki yangında, biri çocuk 6 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Ön incelemenin, yangının, binanın zemin katında çıktığını ortaya koyduğunu aktaran Plotena, onlarca itfaiye aracının müdahale ettiği yangının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.
Bu arada, itfaiyecilerin, 1965'te inşa edilen pansiyonda mahsur kalan bazı kişileri ise binanın pencerelerinden kurtardığı bilgisi paylaşıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Filipinler, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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