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Filipinler'de plastik deposunda büyük yangın

Filipinler'in başkenti Manila'da plastik ürünlerle dolu bir depoda yangın çıktı.

01.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:27Filipinler'de plastik deposunda büyük yangın

'in başkenti Manila'da plastik ürünlerle dolu bir depoda yangın çıktı. Yangında yükselen siyah dumanlar şehrin birçok yerinden de görüldü.

Yangın, başkent Manila'nın Pandacan bölgesinde Tomas Claudio caddesi üzerindeki bir depoda çıktı. Yerel saatle 10.38 civarı plastik ürünlerde dolu olan büyük depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yerel medya, yangın nedeniyle yapım aşamasındaki viyadüğün hemen altındaki malzemelerin de yandığını ve viyadüğün bir kısmının da çöktüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Çöken viyadüğün görüntüsü

-Yükselen dumanlar

-Yangının farklı açıdan görüntüleri



Filipinler, Güncel

Kaynak: DHA

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