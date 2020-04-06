Filipinler’de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü

Filipinler 'in Agusan del Norte vilayetine bağlı bir köyün girişinde koronavirüs kontrolü yapılan köyde yaşayan 63 yaşındaki bir adam, maske giymesi için kendisini uyaran sağlık görevlileri tehdit etti. Bunun üzerine polis kendisini gözaltına almaya çalıştı. Elindeki tırpanla polis ve sağlık ekiplerine saldırınca, polis ateş ederek kendisini öldürdü.

KURALLARA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Olay devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin güvenlik güçlerine Kovid-19 virüsünün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayan vatandaşlara ateş etme yetkisi vermesinden bir gün sonra meydana geldi. Sarhoş olduğu tespit edilen adamın polis tarafından öldürülmesi, kurallara uymadığı için öldürülen ilk kişi oldu.

DEVLET BAŞKANI DUTERTE UYARMIŞTI

Devlet başkanı Rodrigo Duterte geçen Çarşamba günü şu açıklamayı yapmıştı:

Polis ve askere, kurallara uymayıp başka insanların hayatını tehlikeye atan kişilere ateş etme yetkisi verdim. Devlet başkanı, kurallara uymayan kişilere, siz bize daha fazla sıkıntı çıkarmadan sizi gömeceğim.