Haberler » 3. Sayfa » Filipinler'de sahte alkol zehirlenmesi: 11 ölü - Haberler

Filipinler'de sahte alkol zehirlenmesi: 11 ölü

Filipinler'de sahte alkol tüketen 11 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi de tedavi altına alındı.

23.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:42 Filipinler'de sahte alkol zehirlenmesi: 11 ölü
Filipinler'de sahte alkol tüketen 11 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi de tedavi altına alındı.

Filipinler'de sağlık yetkilileri ve yerel makamlarca yapılan açıklamada, Noel kutlamaları sırasında sahte alkol alan en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Ülkenin güneyinde yer alan Laguna ve Quezon kentinde yaşanan zehirlenme olayında ölümlerin çoğunun Perşembe ve Pazar günleri arasında gerçekleştiği bildirildi. Filipinler Sağlık Bakanlığı, sahte alkolden alınan örneklerin bugün toplanıp analiz edilmek üzere laboratuvara gönderileceğini belirtti. Ülkenin Gıda ve İlaç İdaresi de (FDA) yasa dışı yollarla üretilen sahte içkilerde kullanılan metil alkole karşı uyarılarda bulundu.

Öte yandan Filipinler'de geçtiğimiz yıl sahte içki tüketen 21 kişi yaşamını yitirdi. - MANILA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:20   'Güven tazelemek' isteyen Suudi Arabistan'ın sosyal medya fenomenli tanıtımı eleştirildi - Haberler
12:20   Bilecik'te kros yarışları yapılmaya başladı - Haberler
12:14   Sportif yetenek taraması ara testleri sona erdi - Haberler
12:13   Kars Belediyesi'nden Toplu Taşımacılık anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı - Haberler
12:11   Kağızman'da kavga: 1 ölü - Haberler
11:54   Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız - Haberler
11:52   Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu - Haberler
11:51   Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı - Haberler
11:50   Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü öldürdü - Haberler
11:49   4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haberler
23.12.2019 12:31:10