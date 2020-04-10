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Filipinler'de salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkışı yasaklandı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi güçlendirmek için tüm tıp profesyonellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

10.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:02
Filipinler'de salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkışı yasaklandı
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler 'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi güçlendirmek için tüm tıp profesyonellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Filipinler Yurt Dışı Çalışma İdaresinden yapılan açıklamada, yasağın, "tıp alanındaki insan kaynağının acil durumda öncelikle ulusal sağlık sistemine aktarılabilmesi" amacıyla getirildiği belirtildi.
Dünya Bankasından 500 milyon dolar yardım
Dünya Bankası da Kovid-19'la mücadele için Filipinler'e 500 milyon dolar mali yardımda bulunacağını açıkladı.
Dünya Bankası Filipinler, Malezya, Tayland ve Brunei Ülkeler Direktörü Achim Fock, yardımın "Filipinler'i Kovid-19'un sağlık ve ekonomi alanında yaratabileceği şoklara hazırlamayı amaçladığını" ifade etti.
Filipinler'de şu ana kadar 4 bin 195 Kovid-19 vakası görülürken, 221 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güneydoğu Asya, Filipinler, Hükümet, Güncel
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