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Filipinler'de serbest bırakılan mahkumların teslim olma süresi doluyor

Filipinlerde "iyi hal gerekçesiyle" serbest bırakılan mahkumların teslim olması için belirlenen süre bugün doluyor.

19.09.2019 15:36Filipinler'de serbest bırakılan mahkumların teslim olma süresi doluyor
Filipinlerde "iyi hal gerekçesiyle" serbest bırakılan mahkumların teslim olması için belirlenen süre bugün doluyor.
Philippines Star gazetesindeki habere göre, "iyi hal gerekçesiyle" serbest bırakılan mahkumlara teslim olmaları için tanınan süre bugün sona eriyor.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, teslim olmayan mahkumların "kaçak" kabul edileceğini belirtti.
Duerto, teslim olmayanların başlarına toplam bir milyon pezo (yaklaşık 19 bin 200 dolar) ödül konulduğu bilgisini paylaştı.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Mark Perete ise dün itibarıyla bin 25 hükümlünün teslim olduğunu kaydetti.
Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2013'ten bu yana "iyi hal gerekçesiyle" binlerce hükümlü salıverildi.
Duterte, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır suçlardan hüküm giyenler dahil yüzlerce mahkumun "iyi hal gerekçesiyle" serbest bırakılmasına halkın tepki göstermesi üzerine Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürü Nicanor Fealdon'u görevden almıştı.

Rodrigo Duterte, Güncel

Kaynak: AA

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