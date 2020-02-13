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Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı

Filipinler'de sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

13.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:18Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı
'de sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Makati kentinde sürücünün SUV tipi aracını caddenin karşısına geçmeye çalışan öğrencilerin üzerine sürmesi sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 öğrenci yaralandı.
Yaralılar civardaki hastaneye kaldırıldı.
Makati polis yetkilisi Rogelio Simon, uyuşturucu kullandıktan sonra yola çıktığı tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığını belirtti.

Filipinler, Güncel

Kaynak: AA

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