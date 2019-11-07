Haberler » 3. Sayfa » Filipinler'de tekne alabora oldu - Haber

Filipinler'de tekne alabora oldu

Filipinler'de yolcu teknesi, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

07.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:32Filipinler'de tekne alabora oldu
'de yolcu teknesi, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Filipinler Sahil Güvenliği, Cebu kenti açıklarında 63 yolcu ve mürettebatı bulunan bir yolcu teknesinin şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle alabora olduğunu açıkladı. Kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucu MV Siargao Princess adlı teknede bulunan 63 yolcu ve mürettebatın sağ salim kurtarıldığı bildirildi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri, can yeleği giyen 59 yolcunun sudan çıkarıldığını ve muayene için hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Mürettebattan 3 kişi ve 1 yolcunun ise kendi çabalarıyla Carcar şehri kıyılarına ulaştığı belirtildi. - MANILA

Filipinler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:02 Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
22:50 Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
22:36 Mıcıra giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
22:34 Alaşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:29 Kocaeli'de ormanlık alanda yangın
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 23:11:11