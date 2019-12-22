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Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf'ın kaçırdığı iki Endonezyalı kurtarıldı

Filipinler'de DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın eylül ayında kaçırdığı üç Endonezyalı balıkçıdan ikisinin kurtarıldığı bildirildi.

22.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:28 Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf'ın kaçırdığı iki Endonezyalı kurtarıldı
'de DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın eylül ayında kaçırdığı üç Endonezyalı balıkçıdan ikisinin kurtarıldığı bildirildi.
Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Sulu eyaletine bağlı Panamao bölgesindeki dağlık alanda şafak vakti düzenlenen operasyonda, ordu birlikleri ile terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı.
Operasyonda iki Endonezyalı balıkçının kurtarıldığını açıklayan askeri yetkililer, çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini, bir teröristin de ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.
Yetkililer, örgütün elinde rehin olan diğer Endonezyalı balıkçıyı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Malezya'nın Sabah eyaleti yakınındaki Tambisan açıklarında eylül ayında, üç Endonezyalı balıkçı Ebu Seyyaf terör örgütü tarafından kaçırılmıştı.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.
Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Filipinler, Güncel

Kaynak: AA

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