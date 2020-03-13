Filipinler'de ulaşıma korona darbesi
Filipinler'in başkenti Manila'da tüm kara, hava ve deniz ulaşımına korona virüsü nedeniyle bugünden itibaren Nisan ayının 14'üne kadar ara verilmesine karar verildi.
13.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:42
Filipinler 'in başkenti Manila'da tüm kara, hava ve deniz ulaşımına korona virüsü nedeniyle bugünden itibaren Nisan ayının 14'üne kadar ara verilmesine karar verildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkeler her geçen gün virüse karşı önlemlerini arttırıyor.Bu önlemlere bir yenisi Filipinler'in başkenti Manila'dan geldi. Filipinler Başbakanı Rodrigo Duterte bugün Manila'da tüm ulaşımın 1 ay süreyle askıya alındığını duyurdu. Duterte toplu taşımanın önemli bir operasyon olduğunu fakat salgını kontrol altına almak için insanların toplu olarak bir arada bulunmaması gerektiğini vurguladı. Başbakan ayrıca polis ve askerin korona virüsüne karşı alınan önlemlerde etkin rol aldığını açıkladı. Ayrıca herhangi bir korona vak'asının pozitif çıkması durumunda komşularının da karantina altına alındığını belirtti. Salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamaların ve tedbirlerin sıkıyönetim olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Başkent Manila'da 12.8 milyon insan yaşıyor.
Filipinler'de onaylanmış 52 korona virüsü vakası bildirildi. Bunların çoğu geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından rapor edildi. Duterte'nin test edildiği ve sonuçların hala çıkmadığı bildirildi. Bazı kabine üyelerinin de hastalarla temas etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor. - MANILA
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkeler her geçen gün virüse karşı önlemlerini arttırıyor.Bu önlemlere bir yenisi Filipinler'in başkenti Manila'dan geldi. Filipinler Başbakanı Rodrigo Duterte bugün Manila'da tüm ulaşımın 1 ay süreyle askıya alındığını duyurdu. Duterte toplu taşımanın önemli bir operasyon olduğunu fakat salgını kontrol altına almak için insanların toplu olarak bir arada bulunmaması gerektiğini vurguladı. Başbakan ayrıca polis ve askerin korona virüsüne karşı alınan önlemlerde etkin rol aldığını açıkladı. Ayrıca herhangi bir korona vak'asının pozitif çıkması durumunda komşularının da karantina altına alındığını belirtti. Salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamaların ve tedbirlerin sıkıyönetim olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Başkent Manila'da 12.8 milyon insan yaşıyor.
Filipinler'de onaylanmış 52 korona virüsü vakası bildirildi. Bunların çoğu geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından rapor edildi. Duterte'nin test edildiği ve sonuçların hala çıkmadığı bildirildi. Bazı kabine üyelerinin de hastalarla temas etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor. - MANILA
Kaynak: İHA
Etiketler : Filipinler, Güncel
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