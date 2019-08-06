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Filipinler'de ülke çapında dang humması salgını ilan edildi

Filipinler'de ulusal çapta dang humması salgını ilan edildi.

06.08.2019 15:13 Filipinler'de ülke çapında dang humması salgını ilan edildi
Filipinler'de ulusal çapta dang humması salgını ilan edildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Francisco Duque, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-20 Temmuz arasında 146 bin 62 dang humması vakası görüldüğünü ve vaka sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 arttığını duyurdu.
Bu vakalardan 622'sinin ölümle sonuçlandığını belirten Duque, bu nedenle ülke çapında dang humması salgını ilan ettiklerini söyledi.
Duque, ulusal çapta salgın ilan edilmesiyle yerel yönetimlerin hastalığa hızlı yanıt vermesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, "Bugünden itibaren, ilgili devlet kurumları, yerel yönetim birimleri, okullar, ofisler ve topluluklar olarak sivrisinek üreme bölgelerini arama ve yok etme faaliyetlerine başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Temmuz ayında, hastalık nedeniyle ulusal alarm ilan edilmişti.
Dang humması
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Filipinler, Güncel

Kaynak: AA

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