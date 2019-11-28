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Filipinler'de üniversite kampüsünde el bombası patladı: 2 ölü

Filipinler'in Misamis Oriental vilayetinde, bir üniversitenin kampüsünde el bombasının patlaması sonucu biri şüpheli diğeri polis 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

28.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:38Filipinler'de üniversite kampüsünde el bombası patladı: 2 ölü
'in Misamis Oriental vilayetinde, bir üniversitenin kampüsünde el bombasının patlaması sonucu biri şüpheli diğeri polis 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Filipinler basınındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Initiao Üniversitesi'nin kampüsünde şüpheli birinin el bombasıyla dolaştığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.
Şüpheliye müdahale edildiği sırada, şüphelinin elinden aldığı el bombasının aniden patlaması sonucu ağır yaralanan emniyet yetkilisi Jason Magno'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, patlamanın ardından diğer bir polisin de şüpheliye ateş açtığını ifade etti.
Şüphelinin, polisin açtığı ateş sonucu mu yoksa patlama esnasında mı öldüğünün henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.
Kampüsteki patlamada, 10'u öğrenci, biri polis memuru olmak üzere toplam 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Şüphelinin cebinden çıkan kimlik kartından adının "Ibrahim Basher" ve yaşının 65 olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Filipinler, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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