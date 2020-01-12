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Filipinler'de yanardağ faaliyete geçti, uçuşlar askıya alındı

Filipinler'de Taal Yanardağı'nın yeniden faaliyet geçerek kül püskürtmesi üzerine Manila Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı.

12.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:03Filipinler'de yanardağ faaliyete geçti, uçuşlar askıya alındı
'de Taal Yanardağı'nın yeniden faaliyet geçerek kül püskürtmesi üzerine Manila Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı.

Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe kül püskürten yanardağda meydana gelen patlama sonucu sarsıntılar yaşanırken, Manila Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı. Manila Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşlar, Taal Yanardağı'nın kül püskürtmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındı" denildi. Yanardağdan yükselen dumanlar arasında yoğun şimşek çakmaları görülmesi üzerine, çevredekiler büyük korku yaşadı.

Başkent Manila'nın güneyindeki yanardağda meydana gelen patlama sonrası 8 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, tehlike seviyesini 3 olarak açıkladı. - MANILA

Filipinler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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