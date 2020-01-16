Haberler » Güncel » Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar - Haber

Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar

Yanardağdan görüntüler Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı Tahliye sonrası kapalı spor salonlarında kalan bölge halkı Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar...

16.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:15

Yanardağdan görüntüler

Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı

Tahliye sonrası kapalı salonlarında kalan bölge halkı 'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Tahliyelerin sürdüğü bölgeden gelen yüzlerce kişi Alitagtag Belediyesi tarafından güvenli bölgelere getirildi. Bu arada Alitagtag Kilisesi'nde bir araya gelen halk, Taal Yanardağı'nı söndüreceğine inandıkları Subli dansını yaptı.

Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar

Filipinler, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti - Haber
00:54  Serrac ve Selame Libya konulu Berlin süreci ile ateşkesi görüştü - Haber
00:45  Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Haber
00:44  Gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten 1?i öldü, 2?sinin durumu ağır - Haber
00:44  Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haber
00:24  Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
23:44  Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Haber
23:20  Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haber
23:14  Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Haber
23:02  ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Haber
16.01.2020 01:08:18