Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar

Yanardağdan görüntüler

Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı

Tahliye sonrası kapalı spor salonlarında kalan bölge halkı Filipinler 'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Tahliyelerin sürdüğü bölgeden gelen yüzlerce kişi Alitagtag Belediyesi tarafından güvenli bölgelere getirildi. Bu arada Alitagtag Kilisesi'nde bir araya gelen halk, Taal Yanardağı'nı söndüreceğine inandıkları Subli dansını yaptı.