Filipinler'de Yaşayan Türk Vatandaşını Sınır Dışı Etme Talebi

23 Kasım 2018 Cuma 15:53



23 Kasım 2018 Cuma 15:53

Filipinler'in Makati Şehri Belediye Başkanı, kamu güvenliği görevlisine saldıran Türk vatandaşının sınır dışı edilmesini istedi.Filipinler'in Metro Manila bölgesindeki Makati Şehri Belediye Başkanı Abigail Binay, kamu güvenliği departmanından bir görevliye saldıran Türk vatandaşının sınır dışı edilmesini istedi. Binay, kamu güvenliği departmanından Michael Orcino'ya saldırdığı için gözaltına alınan 24 yaşındaki Türk vatandaşı Yüksel İbrahim'in sınır dışı edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.Yüksel İbrahim, dün Makati şehrine bağlı Planan köyünde araba kullanırken trafik akışını yöneten kamu güvenliği görevlisi Michael Orcino'nun koluna çarpmıştı. Orcino'nun, ehliyetini sormak için durdurmak istediği İbrahim durmamıştı. Orcino motosikletiyle İbrahim'in arabasının önüne geçerek durmasını sağlamış, ancak İbrahim motosikleti çekmeye çalışmış ardından Orcino'ya saldırmıştı.Ehliyeti olmadığı öğrenilen İbrahim, görevliye doğrudan saldırı, görevliyi tehdit etme, tehdit ve tutuklanmaya direnme suçlarından gözaltına alınmıştı. - MANILA