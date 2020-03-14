Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı
Filipinler'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde başkent Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanacak.
14.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:42
Filipinler 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde başkent Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanacak.
Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, düzenlediği basın toplantısında, Manila'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, vatandaşlara işe gitmek veya acil ihtiyaçlarını gidermek için gündüzleri dışarı çıkmalarının tavsiye edildiğini bildirdi.
İtalya'da önlemlerin erken alınmaması nedeniyle ölü ve vaka sayısının bu denli artış gösterdiğine işaret eden Ano, sokağa çıkma yasağıyla gereksiz seyahatler, partiler, aile toplantıları ve konserler gibi toplulukların katılacağı etkinliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.
Filipinler'de virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 98 vaka tespit edildi.
Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, düzenlediği basın toplantısında, Manila'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, vatandaşlara işe gitmek veya acil ihtiyaçlarını gidermek için gündüzleri dışarı çıkmalarının tavsiye edildiğini bildirdi.
İtalya'da önlemlerin erken alınmaması nedeniyle ölü ve vaka sayısının bu denli artış gösterdiğine işaret eden Ano, sokağa çıkma yasağıyla gereksiz seyahatler, partiler, aile toplantıları ve konserler gibi toplulukların katılacağı etkinliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.
Filipinler'de virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 98 vaka tespit edildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Filipinler, Güncel
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