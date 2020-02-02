Filipinler'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Filipinler 'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ölen şahsın, Çin dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISI ŞİKAYETİ

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

VİRÜS İLK KEZ ÇİN DIŞINDA CAN ALDI

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.