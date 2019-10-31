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- Filipinler'deki depremde 5 kişi öldü

- Filipinler'deki depremde 5 kişi öldüMANILA - Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

31.10.2019 13:10
- Filipinler'deki depremde 5 kişi öldü
MANILA - Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Mindanao Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Binaların yıkıldığı Kuzey Cotabato eyaletinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir binanın alt katının çökmesi sonucu yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kidapawan kentinde, şiddetli deprem sonucunda 6 katlı bir otelin çöktüğü, otelde kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, artçı sarsıntılar konusunda halkı kapalı alanlarda bulunmamaları konusuna uyardı
Mindanao Adası'nda 29 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişi ölmüştü.
- Filipinler'deki depremde 5 kişi öldü

Filipinler, Mindanao, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA


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