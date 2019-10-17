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Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e yükseldi

Filipinler'in Mindanao Adası'nda meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

17.10.2019 11:43Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e yükseldi
Filipinler'in Mindanao Adası'nda meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Filipinler'in doğusundaki Mindanao Adası'nda meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremde bilanço artıyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Kuzey Cotabato bölgesine bağlı Tulunan'ın Belediye Başkanın Reuel Limbungan, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun evinin duvarının yıkılması sonuçtu enkaz altında kaldığını ve hayatını kaybettiğini belirtti. M'lang Belediye Başkanı Joselito Pinol, deprem sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini ifade etti. Davao del Sur bölgesinde ise uykudayken depreme yakalanan 2 yaşındaki bir çocuğun üzerine eşyaların düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Deprem nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda bir evin yıkıldığı evdeki bir anne ile çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yerel yetkililer, birçok bina ve evin hasar gördüğü depremde 77 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü, dün yerel saatle 19.37'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin yerin 2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Enstitüden yapılan açıklamada, depremin ardından 200 artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi. - MANILA

Filipinler, Mindanao, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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