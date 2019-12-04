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Filipinler'deki Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi

KUALA Filipinler'de hafta başından bu yana etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.

04.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:00Filipinler'deki Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi
KUALA Filipinler'de hafta başından bu yana etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.
Filipinler basınında yer alan haberlere göre, bugün başkent Manila'nın güneyine doğru yayılan tayfun çok sayıda evi adeta yok etti.
Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Ajansı, tayfun sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Tayfunun etkili olduğu Bicol ve Luzon adalarındaki tarım faaliyetlerinin de en az 15,7 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.
Filipinler'de bu yıl 20'nci tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı güzergahı izleyeceği ifade edilmişti.
Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.
Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde insan da yerlerinden olmuştu.

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Kaynak: AA

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