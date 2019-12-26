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Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda en az 16 ölü

Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu ülkenin Panay ve Visayas adasını vurdu.

26.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:06 Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda en az 16 ölü

'de etkili olan (Phanfone) Tayfunu ülkenin Panay ve Visayas adasını vurdu. Tayfun nedeniyle en az 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Panay ve Visayas'da genelinde etkili olan tayfun nedeniyle birçok yapıda maddi hasar oluştu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde birçok yeri su bastı. Tayfun en çok Capiz, Iloilo ve Leyte'de etkili olduğu belirtildi. Capiz'de yaklaşık bin 425 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, selde mahsur kalanların sosyal medya aracılığıyla ekiplerden yardım istediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Devam eden şiddetli yağış

-Rüzgarda sallanan ağaçlar

-Bölgedeki insanlar



Filipinler, Ursula, Güncel

Kaynak: DHA

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