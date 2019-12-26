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Filipinler'deki ursula tayfunu'nda en az 16 ölü

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda en az 16 ölüFilipinler, (DHA)- Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu ülkenin Panay ve Visayas adasını vurdu.

26.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:08
'deki Tayfunu'nda en az 16 ölü
Filipinler, (DHA)- Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu ülkenin Panay ve Visayas adasını vurdu. Tayfun nedeniyle en az 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Panay ve Visayas'da genelinde etkili olan tayfun nedeniyle birçok yapıda maddi hasar oluştu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde birçok yeri su bastı. Tayfun en çok Capiz, Iloilo ve Leyte'de etkili olduğu belirtildi. Capiz'de yaklaşık bin 425 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken, selde mahsur kalanların sosyal medya aracılığıyla ekiplerden yardım istediği belirtildi.
Filipinler'deki ursula tayfunu'nda en az 16 ölü

Filipinler, Ursula, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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