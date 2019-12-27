Haberler » Güncel » Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi - Haber

Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi

Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 28'e yükseldi.

27.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:40 Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi

'de etkili olan (Phanfone) Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 28'e yükseldi.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamada Ursula Tayfununda ölü sayısının 28'e ve kayıp sayısının 12'ye çıktığı ifade edildi. 58 binden fazla kişinin tahliye edildiği ülkede yetkililer ölenlerin genel olarak ağaca çarpma veya elektrik akımına kapılmadan kaynakladığını açıkladılar. Ölü sayısının artmasından endişelenen yetkililer telefon ve elektrik hatlarının tayfun sebebiyle çalışmadığını bu sebeple ülke çapında bazı yerlerde iletişimin henüz sağlanamadığını açıkladılar.

Tayfun ve kasırga bölgesinde olan Filipinlerde 2013 yılında Haiyan Tayfunu sebebiyle 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Sel sularında kurtarma çalışması



Filipinler, Ursula, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:17   Boğaz'da gemi karaya oturdu - Haber
14:17   Dünyanın En Mutlu Bölgesi Latin Amerika, En Mutsuz Bölgesi İse Ortadoğu - Haber
14:17   İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83'üncü yılında anıldı - Haber
14:12   Çaresiz kadına yardım bahanesiyle evlenme teklifi edildi - Haber
14:12   Yüreğir'de sel felaketinin yaraları sarılıyor - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:20:22