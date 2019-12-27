Haberler » Dünya » Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi - Haberler

Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi

? Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 28'e yükseldi.

27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:34 Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi
? 'de etkili olan (Phanfone) Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 28'e yükseldi.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamada Ursula Tayfununda ölü sayısının 28'e ve kayıp sayısının 12'ye çıktığı ifade edildi. 58 binden fazla kişinin tahliye edildiği ülkede yetkililer ölenlerin genel olarak ağaca çarpma veya elektrik akımına kapılmadan kaynakladığını açıkladılar. Ölü sayısının artmasından endişelenen yetkililer telefon ve elektrik hatlarının tayfun sebebiyle çalışmadığını bu sebeple ülke çapında bazı yerlerde iletişimin henüz sağlanamadığını açıkladılar.

Tayfun ve kasırga bölgesinde olan Filipinlerde 2013 yılında Haiyan Tayfunu sebebiyle 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.


- Filipinler

Filipinler, Ursula, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

15:50   1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı - Haberler
15:49   KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE - Haberler
15:48   CHP'li Özel: "Askerimizin Libya çöllerinde yeri yok" - Haberler
15:46   Jandarmadan sürücülere 'Kış' denetimi - Haberler
15:42   Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi - Haberler
15:35   İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Haberler
15:26   Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Haberler
14:59   Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Haberler
13:44   Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı - Haberler
13:39   Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Haberler
27.12.2019 15:53:23