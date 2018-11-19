Filipinler'den Xi 'Ye 5 Bin Polis Koruma

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:22



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:22

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Filipinler ziyareti için 5 bin polis görevlendirildi.Filipin Ulusal Polisi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Filipinler ve Çin arasındaki bağlarını daha da güçlendirmek için 20-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği Filipinler ziyareti için 5 bin 500'den fazla polis görevlendireceğini bildirdi.Manila Polis Şefi Guillermo Eleazar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik grubunun Xi'nin yakın güvenliği olarak görev yaparken, 5 bin 500 üniformalı polis memurunun da Çin Devlet Başkanının bulunacağı alanda konuşlanacağını söyledi. Eleazar, Manila Polis Bölgesi ve Güney Polis Bölgesi'nin, Xi'nin iki günlük devlet ziyaretinde ana polis gücünü sağlayacağını, Güney Tagalog Bölgesi'nden ekiplerin ise birlikleri güçlendirme kuvveti olarak hizmet edeceğini belirtti.Xi'nin ziyareti, Çin tarafından 13 yıl aradan sonra Filipinlere yapılacak ilk resmi ziyaret olacak. Çin tarafından Filipinlere gerçekleştirilen en son resmi ziyaret ise 2005 yılında Devlet Başkanı Hu Juntao tarafından gerçekleştirildi. - MANILA