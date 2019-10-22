Haberler » Güncel » Filipinler Devlet Başkanı Duterte Japonya gezisini yarıda kesti

Filipinler Devlet Başkanı Duterte Japonya gezisini yarıda kesti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Japonya gezisini omurga ağrısı nedeniyle yarıda kestiği bildirildi.

22.10.2019 12:22Filipinler Devlet Başkanı Duterte Japonya gezisini yarıda kesti
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Japonya gezisini omurga ağrısı nedeniyle yarıda kestiği bildirildi.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Japon 126. İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkma törenine katılan Duterte'nin, geçen hafta motosikletten düşmesi nedeniyle çektiği omurga ağrısına dayanamayarak Japonya'dan planlanandan daha erken ayrılacağını açıkladı.
Panelo, Duterte'nin ziyaretini yarıda keserek perşembe yerine bugün ülkeden ayrılacağını söyledi. Sözcü Panelo, Duterte'nin sağlık durumunun kaygı verici durumda olmadığını ve yarın doktor muayenesine gideceğini belirtti.
Duterte'nin törende baston kullandığı görüldü.
Japonya'nın yeni imparatoru için düzenlenecek yemekli törene ise Duterte'nin yerine Davao Belediye Başkanı ve aynı zamanda kızı olan Sara Duterte katılacak.
74 yaşındaki Duterte, perşembe günü devlet başkanlığı sarayında kullandığı motosikletten düşmüştü.

Rodrigo Duterte, Japonya, Japon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 Samsun-şehit uzman çavuş mutlu can meşeci son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Eskişehir'de 9 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi
14:36 HDP Bismil İlçe Başkanı'ndan harekatla ilgili kara propaganda
14:35 Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor
14:34 Fatih'te sahte sigara kağıdı ve bandrol operasyonu
14:34 Amasya Protokolü'nün 100. yıl dönümü
14:34 Nusaybin polisi olası terör saldırılarına karşı teyakkuzda
22.10.2019 14:38:01