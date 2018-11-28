Filipinler Devlet Başkanlığı Danışmanı Jesus Dureza Görevden Ayrıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:28



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:28

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ofisinde yolsuzluğa karışan kişiler olması üzerine sorumluluk alan Danışmanı Jesus Dureza'nın istifasını kabul etti.Duterte, Devlet Başkanlığı danışmanlığını ve komünist isyancılarla yapılan barış görüşmelerinde hükümeti temsil eden kurulun başkanlığını yapan Dureza'nın istifasını kabul ettiğini, Dureza'nın ofisinde çalışan iki üst düzey yetkilinin işlerine de yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle son verdiğini açıkladı.İstifa nedeniyle üzgün olduğunu belirten Duterte, Dureza'nın yolsuzluğa bulaşmadığını ancak yolsuzluk yapan kişilerin çalıştığı ofisin başında olduğunu söyledi.Dureza da çalışanlarına yolsuzluğa bulaşmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu ancak başarısız olduğunu belirterek, "Bunun için üzgünüm. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum." ifadesini kullandı.Filipinler'de uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele sözü veren Duterte, 2016 yılında yapılan seçimlerde oyların büyük bölümünü alarak devlet başkanlığına seçilmişti.