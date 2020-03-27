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Filipinler Genelkurmay Başkanı Santos Jr'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Filipinler Genelkurmay Başkanı Felimon Santos Jr'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Filipinler Genelkurmay Başkanı Santos Jr'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Filipinler Genelkurmay Başkanı Felimon Santos Jr'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nden (AFP) yapılan açıklamada, "Durumu iyi ve sağlığı yerinde. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Santos Jr'ın karantina altına alındığı açıklandı.Öte yandan, Santos Jr ile temas halinde olduğu belirtilen Filipinler Savunma Sekreteri Delfin Lorenzana'nın da tedbir amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Filipinler, Dünya

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