Haberler » Güncel » Filipinler'i tayfun vurdu: 1 ölü - Haber

Filipinler'i tayfun vurdu: 1 ölü

Filipinler'in kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan Kammuri tayfunu, Filipinler'i vurdu.

02.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:44Filipinler'i tayfun vurdu: 1 ölü

Filipinler'in kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan Kammuri tayfunu, Filipinler'i vurdu. Tayfunun 1 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Saatte 190 kilometreye ulaşan Kammuri tayfunu, Filipinler'e ulaştı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan tayfun, 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Filipinli yetkililer, tayfundan en çok etkilenen bölgelerin Luzon Adası ve çevresi olduğunu, başkent Manila'da da aşırı yağışın etkili olduğunu belirtti. Tayfun sebebiyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı hava trafiğine kapatıldı. Filipinler Havayolları, birçok uçuşun tayfun nedeniyle iptal edildiğini ve 4 bin 600 yolcunun diğer havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Filipinler Uluslararası Meteoroloji Ajansı, tayfunun Perşembe gününe kadar ülkede etkili olacağını ve Cuma günü ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Tayfunun ağaçları sallama görüntüleri

-Dalgaların yükselmesi

-Aşırı yağmurun etkili olması

-Bir depoyu su basması



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48 Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Haber
18:48 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haber
18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:44 TFF Başkan Vekili ve İSO Başkanı Bahçıvan'dan ziyaretler - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:48:50