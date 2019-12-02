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Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü

Filipinler'in kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan Kammuri tayfunu, Filipinler'i vurdu.

02.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:00
Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü
Filipinler, (DHA)- Filipinler'in kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan Kammuri tayfunu, Filipinler'i vurdu. Tayfunun 1 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
Saatte 190 kilometreye ulaşan Kammuri tayfunu, Filipinler'e ulaştı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan tayfun, 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Filipinli yetkililer, tayfundan en çok etkilenen bölgelerin Luzon Adası ve çevresi olduğunu, başkent Manila'da da aşırı yağışın etkili olduğunu belirtti. Tayfun sebebiyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı hava trafiğine kapatıldı. Filipinler Havayolları, birçok uçuşun tayfun nedeniyle iptal edildiğini ve 4 bin 600 yolcunun diğer havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Filipinler Uluslararası Meteoroloji Ajansı, tayfunun Perşembe gününe kadar ülkede etkili olacağını ve Cuma günü ülkeyi terk edeceğini duyurdu.
Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü

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Kaynak: DHA


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