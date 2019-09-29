Haberler » Güncel » Haber

Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

KUALA Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29.09.2019 09:32Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem
KUALA Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, eyaletin kıyı bölgelerinde yerel saatle 10.02'de 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Depremin merkez üssü, eyalete bağlı Jose Abad Santos kentinin 124 kilometre doğusu olarak belirlendi.
Can veya mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmasa da yetkililer artçı sarsıntıların geleceği uyarısında bulundu.

Filipinler, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10 "Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz"
14:09 Hong kong'da protestolar devam ediyor
14:09 Antalya chp'li salıcı suriyeli mültecilere kızmak anlamsız
14:09 Afyonkarahisar 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
14:08 Zeytinburnu'ndaki cinayet güvenlik kamerasında
14:08 - Hong Kong'da Polisten Göstericilere Plastik Mermili Müdahale
14:08 Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı