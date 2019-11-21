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Filipinler'in güneyinde 63 köyün idaresi Bangsamoro'ya devredildi

KUALA Filipinler'in güneyindeki Kuzey Cotabato eyaletine bağlı 63 köyün idaresi, Moro Müslümanlarının referandum sonrası özerklik ilan ettiği Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne devredildi.

21.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:08Filipinler'in güneyinde 63 köyün idaresi Bangsamoro'ya devredildi
KUALA 'in güneyindeki Kuzey Cotabato eyaletine bağlı 63 köyün idaresi, Moro Müslümanlarının referandum sonrası özerklik ilan ettiği Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne devredildi.
Eyalete bağlı Shariff Kabunsuan kentinde gerçekleşen resmi törende, Kuzey Cotabato Vali Yardımcısı Emmylou Talino-Mendoza, eyalete bağlı 63 köyün idaresini Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murad İbrahim'e teslim etti.
Başbakan İbrahim'e köylerin devredilmesini simgeleyen bir anahtar veren Vali Yardımcısı Talino-Mendoza, "Bugün sadece 63 köyü Bangsamoro hükümetine devretmiyoruz, aynı zamanda halkımız ve bu eyaletin tarihinde önemli bir sayfa açıyoruz." dedi.
Talino-Mendoza, bu gelişmenin 'ya olan sevgileri ve iş birliklerinin devamını da simgelediğini vurguladı.
İbrahim ise devraldıkları köylere en iyi şekilde hizmet sağlayacakları sözünü vererek, "Dürüst yerel yönetim sloganını bu süreçte devam ettireceğiz." dedi.
Bu yıl ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı olan Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı. 80 üyesi bulunan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesinden, 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.

Filipinler, Mindanao, Güncel

Kaynak: AA

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