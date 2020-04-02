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Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi Kovid-19'dan öldü

Filipinler'in Beyrut Büyükelçisi Bernardita Catalla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

02.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:06
Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi Kovid-19'dan öldü
Filipinler 'in Beyrut Büyükelçisi Bernardita Catalla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kovid-19'a yakalanan Büyükelçi Catalla, başkent Beyrut'ta tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
Catalla, 62 yaşındaydı ve solunum sisteminde kronik rahatsızlığı bulunuyordu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 479, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 14 olarak açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Filipinler, Beyrut, Lübnan, Güncel
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