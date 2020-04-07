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Filipinler'in Luzon Adası'nda "yaygın karantina" uygulaması 30 Nisan'a uzatıldı

Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, başkent Manila'ya ev sahipliği yapan Luzon Adası'nda 17 Mart'tan itibaren yaklaşık bir ay süreyle uygulamaya konulan "yaygın karantina" kurallarının 30 Nisan'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

07.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:26
Filipinler'in Luzon Adası'nda
Filipinler 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, başkent Manila'ya ev sahipliği yapan Luzon Adası'nda 17 Mart'tan itibaren yaklaşık bir ay süreyle uygulamaya konulan "yaygın karantina" kurallarının 30 Nisan'a kadar geçerli olacağı bildirildi.
CNN Philippines'in haberine göre, Kovid-19 ile mücadelede görev gücü sözcüsü Karlo Nograles, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Kurumlararası Görev Gücünün, virüsün yayılmasını engellemek için 57 milyon civarında kişinin yaşadığı Luzon Adası'nda karantinanın 30 Nisan yerel saatle 23.59'a kadar uzatılması yönündeki önerisini onayladığını belirtti.
Luzon Adası'nda, 17 Mart'ta başlayan mevcut karantina uygulamasının 13 Nisan'da son bulması bekleniyordu.
Uzatılan karantina uygulaması kapsamında halkın çoğuna yalnızca gıda veya ilaç satın almak için evlerinden çıkmalarına izin verilmeye devam edilecek.
Filipinler'de şimdiye kadar 3 bin 660 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetti.
Yabancıların ülkeye girişine yasak
Filipinler'de, halk sağlığı acil durumu ilan edilmesinin ardından 20 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişine süresiz yasak getirilmişti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin tüm yabancı temsilciliklerinde derhal yürürlüğe girecek şekilde vize işlemlerinin geçici askıya alındığı bildirilmişti.
Hong Kong havalimanında yabancı yolcuların girişine getirilen yasak uzatıldı
South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son zamanlarda tespit edilen yeni tip koronavirüs vakalarının yurt dışı kaynaklı olması üzerine yabancı yolcuların bölgeye girişine getirilen yasak, süresi belirsiz olarak uzatıldı.
Hong Kong yönetiminden yapılan açıklamada, iki hafta önce getirilen mevcut seyahat kısıtlamalarının devam edeceği bildirildi.
Yurt dışından dönen Hong Kong sakinlerinin 14 gün evlerinde karantinada kalmaya devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, Çin anakarası, Makau Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'dan gelen, Hong Konglular dahil tüm yolcuların da otellerde veya evde karantinada kalacağı belirtildi.
Açıklamada, Hong Kong sakinleri hariç, son 14 günde yurt dışında bulunmuş olmaları halinde söz konusu 3 yerden gelen yolcuların da bölgeye girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.
Havalimanlarında yabancı yolcu girişinin, süresi belirsiz olarak kapatıldığı Hong Kong'da, tüm transit uçuş hizmetlerinin de askıya alındığı ifade edildi.
Hong Kong'da şimdiye kadar 915 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Filipinler, Hong Kong, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Filipinler'in Luzon Adası'nda 'yaygın karantina' uygulaması 30 Nisan'a uzatıldı - Haberler

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