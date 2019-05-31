Filipinler Kanada'nın çöplerini geri gönderdi

Kanada'dan 5 yıl önce Filipinler'e gönderilen çöpler bu sabah geri gönderildi. 5 yıldır Filipinler'de bulunan Kanada'ya ait çöpler bugün geri gönderildi.

MV Bavyera adlı 69 konteyner taşıyan Kanada gemisi, sabah saat 07.00 civarında Zamablaes eyaletindeki Subic bölgesinde bulunan limandan ayrılarak 22 Haniran'da Kanada'nın Vancouver şehrine varmak üzere yola çıktı. Raporlarda, Kanada'nın Burnaby'deki çöpleri yakacağı ifade edildi. Uluslararası Konteyner Terminali Servisleri Anonim Şirketi çöplerin karadaki tüm masraflarını öderken, Kanada ise yükleme ve nakliye masraflarını üstlendi. 69 konteyner dolusu çöp, Kanada ve Chronic Plastics Inc. tarafından 2013 ve 2014 yıllarında Filipinler'e yasa dışı yollarla gönderilen 2 bin 500 ton atığın bir parçası. Bu çöpler Filipinler'e gönderilirken maddelerin geri dönüştürülebilir plastik atıklar olduğu konusunda yanlış beyanatta bulunulmuştu. Manila Bölge Mahkemesi, Kanada firması Chronic Plastics ve gümrük komisyoncularının çöp kaçakçılığına karşı çevre ve gümrük yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla ilgili davalar açıyor.

"SAVAŞA YOL AÇSA BİLE ÇÖPLERİ GÖNDERECEĞİZ"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Nisan ayında Filipinler ve Kanada arasında savaşa yol açsa bile çöpleri geri göndereceğini söylemişti. Duterte daha sonra Kanada çöpleri geri almakta başarısız olursa onları ülkenin plajlarından birine boşaltacağını söylemiş, Kanada'ya 15 Mayıs'a kadar çöplerini alması için süre vermişti. Kanada'nın çöplerin alınmasının Haziran ayı sonuna kadar süreceğini bildirmesinden sonra Duterte Mayıs ayında özel bir nakliye firmasının kiralanması talimatını verdi. Filipinler, gecikmenin kabul edilemez olduğunu ve Mayıs ayında çöpü geri göndereceklerini bildirdi. Duterte, çöpün geri alınmasından sonra Kanada ile diplomatik ilişkilerinin normalleşmesini bekliyor.

Kaynak: İHA