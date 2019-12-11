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Filipinler Yükseköğretim Kurulu Başkanı Vera, YÖK'ü ziyaret etti

Filipinler Yükseköğretim Kurulu (CHED) Başkanı Dr. J. Prospero E. de Vera, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi.

11.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:02Filipinler Yükseköğretim Kurulu Başkanı Vera, YÖK'ü ziyaret etti
Yükseköğretim Kurulu (CHED) Başkanı Dr. J. Prospero E. de Vera, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi.
Saraç, 'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan CHED Başkanı Vera ve beraberindeki heyetin YÖK'e ziyarette bulunduğunu bildirdi.
Ziyarette, daha önce imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin ele alındığını belirten Saraç, şunları kaydetti:
"İş birliğinin artırılması amacıyla atılacak adımları ele aldığımız çok faydalı bir görüşme oldu. Türk yükseköğretiminin hedef odaklı uluslararasılaşmasına büyük önem veriyor, bu hedefimiz doğrultusunda yabancı yükseköğretim kurumları ile iş birliğini artırıcı kararlara imza atmaya gayret ediyoruz."

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Filipinler, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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