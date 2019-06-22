22.06.2019 13:26
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Filippo Inzaghi, Benevento'nun yeni teknik direktörü oldu

Filippo Inzaghi, Benevento

İtalya Serie B ekiplerinden Benevento, Teknik Direktör Filippo Inzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya Serie B ekiplerinden Benevento, Teknik Direktör Filippo Inzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya futbolunun önemli isimlerinden olan ve şu an kariyerine teknik adam olarak devam eden Filippo Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu. Inzaghi, İtalya Serie B takımlarından Benevento ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığını ve 1 yılda opsiyonu olduğunu duyurdu.

Filippo Inzaghi, teknik direktörlük kariyerinde daha öncede Milan , Venezia ve Bologna takımlarını çalıştırmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtalya , Filippo Inzaghi , Spor

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