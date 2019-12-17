Haberler » Güncel » Filistin, Arap Birliğini 'Brezilya'nın Kudüs kararı' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber

Filistin, Arap Birliğini "Brezilya'nın Kudüs kararı" konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı

Filistin, Arap Birliğinden Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenlemesini istedi.

17.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:52Filistin, Arap Birliğini
, Arap Birliğinden 'nın 'te ticari temsilcilik açmasını görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenlemesini istedi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, Arap Birliğinden en kısa sürede daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü bir toplantı yapılmasını talep etti.
Luh, bu talebin Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açarak attığı yasa dışı adımlar karşısında Arap ülkelerinin izleyebileceği tutumun görüşülmesi çerçevesinde geliştiğini aktardı.
Büyükelçi Luh, toplantının Brezilya'nın kararını geri çekmesi ve diğer ülkelerin bu gibi adımlarının engellemesi konusunda baskı oluşturacak bir yürütme mekanizmasıyla sonuçlanması gerektiğini kaydetti.
Brezilya'nın bu adımıyla uluslararası kanunları ve bu bağlamdaki meşru kararları ihlal ettiğini, Arap Birliğinin kararlarını göz ardı ettiğini vurgulayan Luh, ayrıca Arap Birliğinin Kudüs'ün yasal statüsünü ihlal etmemesi konusunda Brezilya'yı birçok kez uyardığını belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu, milletvekili Eduardo Bolsonaro 15 Aralık Pazar günü ülkesinin İsrail'deki ticari temsilciliğini Kudüs'te açmıştı.
Eduardo açılış sırasında, Brezilya'nın büyükelçiliğini de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Brezilya, Filistin, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:20 İtalya Savunma Bakanı Guerini: "Peşmerge'ye yardımlar sürecek" - Haber
23:20 KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman oldu - Haber
23:19 Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - Haber
23:15 Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından saha karıştı - Haber
23:10 Semih Yalçın'dan Rektör Aldemir'e ziyaret - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
20:06 Amerikan ordusu, Ardenler taarruzuna gönderme yapmak isterken büyük bir hata yaptı! ABD askerlerini öldüren subayın fotoğrafını paylaştı - Haber
17.12.2019 23:27:13