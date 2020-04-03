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Filistin Başbakanı Iştiyye'den İsrail'e, Kudüs Bakanı Hedmi'yi serbest bırakma çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail güçlerince bu sabah gözaltına alınan Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi'nin derhal serbest bırakılması talebinde bulundu.

03.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:54
Filistin Başbakanı Iştiyye'den İsrail'e, Kudüs Bakanı Hedmi'yi serbest bırakma çağrısı
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail güçlerince bu sabah gözaltına alınan Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi'nin derhal serbest bırakılması talebinde bulundu.
Filistin Başbakanı Iştiyye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Kudüs ve halkımız için kim çalışıyorsa onu hedef alıyor. Hatta halkımızı koronavirüs salgınından korumaya çalıştığımız bu zor zamanlarda bile." ifadelerini kullandı.
İsrail güçlerinin Bakan Hedmi'yi dördüncü kez gözaltına aldığı ve birçok defa soruşturmadan geçirdiğine vurgu yapan Iştiyye, Tel Aviv yönetimine Bakan Hedmi'yi derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.
Bakan Hedmi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan çok sayıda kolluk kuvvetinin, Hedmi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlediği ve Bakanı "vahşice" gözaltına aldığı duyurulmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Filistin Başbakanı Iştiyye'den İsrail'e, Kudüs Bakanı Hedmi'yi serbest bırakma çağrısı - Haberler

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