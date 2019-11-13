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Filistin Başbakanı'ndan uluslararası topluma "Gazze'deki gerginliği durdurun" çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'de gerginliği tırmandırmasını durdurmak için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

13.11.2019 00:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:56Filistin Başbakanı'ndan uluslararası topluma
Başbakanı Muhammed Iştiyye, 'in 'de gerginliği tırmandırmasını durdurmak için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
Başbakan Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, sivillere karşı işlediği suçlara acilen son vermeli." ifadesine yer verdi.
Birleşmiş Milletleri (BM) ve insan hakları örgütlerinden "Gazze ve Batı Şeria'da işgalcilerin ihlallerine karşı Filistin halkına koruma sağlamalarını" isteyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve hükümetin saldırıların büyümesini engellemek için uluslararası ve bölgesel temaslarda bulunduğunu aktardı.
Başbakan açıklamasında, "İsrail seçimlerinde yarışan rakiplerin Filistinlilerin kanını seçim kozu olarak kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini" vurguladı.
İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında Ebu'l Ata ve eşinin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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