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- Filistin Başbakanından sol gözünü kaybeden gazeteciye destek

- Filistin Başbakanından sol gözünü kaybeden gazeteciye destekRAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Batı Şeria'da İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden gazeteciye bir gözünü eliyle kapatarak destek verdi.

18.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:52
- Başbakanından sol gözünü kaybeden gazeteciye destek
RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Batı Şeria'da güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden gazeteciye bir gözünü eliyle kapatarak destek verdi.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümet oturumu sırasında Batı Şeria'da İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli gazeteci Mouaz Amarnah'ya destek verdi. Eliyle bir gözünü kapatan Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'in gazetecileri hedef alarak Filistinlileri susturmayı hedeflediğini ifade etti. Iştiyye, İsrail'in dün Beytüllahim kentinde Filistinli gazeteci Amarnah ile dayanışma göstermek isteyen gazetecilere saldırdığını belirterek, "Dünyaya İsrail'in gerçeklerini aktarmak için çalışan Filistinli gazeteci Mouaz Amarnah adına yürütülen kampanyayı destekliyoruz" dedi.
İsrail güçleri, geçtiğimiz günlerde El-Halil'in kuzeybatısındaki Surif beldesinde gazeteci Mouaz Amarnah'ı gözünden yaralamıştı. İsrail askerlerinin saldırısında sol gözünü kaybeden Amarnah ile dayanışma için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Gazeteciler, elleriyle veya beyaz bezle bir gözlerini kapatarak fotoğraflarını çektirip kampanyaya destek veriyor.
- Filistin Başbakanından sol gözünü kaybeden gazeteciye destek

Batı Şeria, Filistin, Hükümet, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA


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