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Filistin Basketbol Federasyonu'ndan TBF'ye ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Filistin Basketbol Federasyonu Başkanı İbrahim Habaş'ı ağırladı.

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:20Filistin Basketbol Federasyonu'ndan TBF'ye ziyaret
Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Basketbol Federasyonu Başkanı İbrahim Habaş'ı ağırladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Filistin'e başta antrenörlük eğitimi olmak üzere sportif konularda destek olunması ve iş birliği yapılabilecek diğer konular konuşuldu.

Filistin Basketbol Federasyonu Başkanı İbrahim Habaş'a görüşme sonunda milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi. Habaş da TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün'e Filistin Milli Takımı forması takdim etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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