Filistin'de Bölünmenin Son Bulması Yolları Aranıyor (1) - Gazze

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Fetih hareketi sözcüsü Atıf Ebu Seyf'in kütüphanesindeki kitapları incelemesiFetih hareketi sözcüsü Atıf Ebu Seyf ile röportaj Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, Mısır
arabuluculuğunda Hamas
ve Fetih arasında yürütülen son uzlaşı görüşmelerinin başarısız olduğunu ve bölünmenin son bulması için yeni çözüm yolları aradıklarını söyledi. Gazze Şeridi
'nde yaşayan sözcü Ebu Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin
yönetiminin, Gazze halkına zarar vermeden bölünmenin son bulması için çözüm yolları aradığını ifade etti.
Ebu Seyf, Fetih Hareketinin, 2011 yılında varılan anlaşma temelinde 2017'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına bağlı olduğunu belirterek, anlaşmanın ihlal edilmesine ve uzlaşı hükumetinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Fetih'in Hamas'tan "direnişin silahlarının teslimini veya imhasını" istemediğini söyleyen Ebu Seyf, Hamas ile İsrail
arasında Mısır arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerine de vakıf olduklarını işaret ederek, şu ana kadar taraflar arasında henüz ilan edilmeyen bir ateşkesin aşamalı olarak sağlamlaştırılmasının söz konusu olduğunu kaydetti.
Gazze,Mısır,Hamas
07 Aralık 2018 Cuma 15:02